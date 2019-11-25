В Киеве трамвай "слетел" с рельсов [ Редактировать ]
Трамвай "слетел" с рельсов / Фото: i.ytimg.com
25 ноября, в Киеве трамвай слетел с рельсов и устроил ДТП. Это произошло из-за обрыва контактной линии. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
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"Только что на перекрестке Привокзальной и Харьковского шоссе трамвай сошел с рельсов. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в центре Днепра загорелся трамвай. А также в Николаеве мужчину "затянуло" под трамвай.
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