25 ноября, в Киеве трамвай слетел с рельсов и устроил ДТП. Это произошло из-за обрыва контактной линии. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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"Только что на перекрестке Привокзальной и Харьковского шоссе трамвай сошел с рельсов. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.