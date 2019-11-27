В декабре большую часть месяца геомагнитная обстановка будет спокойной. В течение месяца ожидаются всего четыре магнитные бури разной степени интенсивности. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Календарь магнитных бурь на декабрь 2019

Так, 3 декабря ученые прогнозируют магнитную бурю средней степени, 26 и 29 декабря ожидаются сильные магнитные бури, а вот 28 декабря произойдут слабые колебания магнитного поля.

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Даже вполне здоровый человек с сильным иммунитетом в дни магнитных бурь может почувствовать головные боли, усталость, недомогание. Кроме того, иногда возникают поведенческие нарушения вплоть до беспричинного ухудшения настроения, апатии и проявления агрессии. У некоторых людей в период магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, повышаются артериальное давление и уровень адреналина в крови, а также появляются беспокойство и страхи. Также они могут ощущать боли в суставах и ухудшение остроты зрения.

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