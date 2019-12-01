В США произошла стрельба, ранены 11 человек [ Редактировать ]
Фото: vesti.ua
В воскресенье, 1 декабря, в США мужчина открыл огонь по прохожим, в результате чего не менее 11 человек были ранены.
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Десять пострадавших попали в больницы, причем двое из них находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным, злоумышленника удалось задержать, однако его личные данные пока что не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в супермаркете произошла жуткая перестрелка.
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