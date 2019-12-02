Известная украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила поклонников новым фото. Соответствующую публикацию Никитюк сделала в популярной социальной сети.

"Оцените платье от 1-10", - спросила поклонников звезда.

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"Какие ножки", "Звезда", "Куда в обуви на диван?", - комментировали в сети.

Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк случайно "засветила" грудь. А также Никитюк показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой. Отмечается, что звезда находилась в Чехии.