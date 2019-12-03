Доповідь, де все навпаки. Республіканці в Конгресі підготували документ, у якому виправдовують Трампа. Які аргументи знайшли на його користь і як це вплине на імпічмент? Дмитро Анопченко з останніми новинами з полів американських політичних битв.

Новини у справі про імпічмент приходять щодня. Сьогодні конгресовий спецкомітет з розвідки повинен опублікувати свою доповідь, де збере всі докази проти Дональда Трампа. Узагальнять та співставлять заяви всіх свідків. Завтра стартують нові слухання, тепер уже в юридичному комітеті Палати представників.

І при цьому Адам Шифф обіцяє не залишати спроб шукати ще й додаткові факти .

"Це ще не кінець нашого розслідування. Навіть незважаючи на те що юридичний комітет тепер починає роботу, ми продовжимо вивчати факти, виписувати повістки, збирати нову інформацію. З іншого боку, ми відчуваємо всю терміновість питання - оскільки Трамп тепер уже двічі попросив іноземну державу втрутитися і все це загроза для проведення нових виборів", - говорить Адам Шифф, глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США

Шифф каже, - мають намір не тільки розібратися з проханням Трампа до Зеленського розслідувати діяльність Байдена, але і з новими звинуваченнями, які звучать зараз на адресу України з Білого дому і від конгресменів-республіканців.

"Усі ці теорії змови, що, мовляв, це Україна втручалася в американські вибори, а не Росія. Але ж всі наші розвідувальні структури заявили, що це справа рук росіян. І це насправді меседж Путіна, що "це Україна, а не ми"".

У цих умовах прихильники Трампа пішли на випередження.

Конгресмени-республіканці підготували свою доповідь на підставі показів тих же свідків, що вже виступали на слуханнях під присягою. Але аналізуючи, здавалося б, ті ж самі факти, прийшли до кардинально протилежних висновків, ніж Адам Шифф. Назвали сумніви президента США щодо допомоги Києву і призупинення військової допомоги обгрунтованими, а звинувачення демократів що Трамп начебто шукав політичну вигоду - відкинули.

У документі на 123 сторінок слова про те, що ані "послуги за послугу", ані тиску на Київ, ані зловживання владою не було. Мовляв, Трамп безневинний як немовля, а справа - політична. І демократи почали підготовку імпічменту Трампа відразу після його обрання.

Сам президент ці висновки прийняв із явним задоволенням. Хоч і прилетів в Лондон на саміт НАТО, але перше, про що написав твітт про це, а не про долю Альянсу. І зізнався, що обмірковує новий план захисту.

"Читайте стенограми. Чи можемо ми дозволити цьому продовжуватися? Можливо, нам звернутися до Верховного суду, щоб це зупинити?".

На нові слухання, які стартують завтра, Білий дім ані своїх представників не пошле, ані чиновників не відпустить. А ось до Верховного суду дійсно можуть звернутися і теоретично, це здатне змусити конгрес зупинити слухання, до хоча б проміжного вердикту.

Але тут варто розуміти: у демократів в нижній палаті більшість а значить розв'язані руки. Тому свою доповідь зі звинуваченнями вони запросто затвердять, альтернативну з виправданнями, яка так сподобалася Трампу - відкинуть. Отже альтернативний документ хороший для піару, але на сам імпічмент вплинути не здатний.