Кабмин запускает Новую Таможню [ Редактировать ]
Кабинет министров принял распоряжение о запуске Новой Таможни, что дает новосозданной Таможенной службе и ее территориальным органам начать полноценную работу. Об этом сообщается на сайте Новой Таможни.
"Наконец мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав.
Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался на протяжении долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну ", - отметил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.
Ранее сообщалось, что Нефьодов анонсировал официальный запуск Гостаможенной службы.
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