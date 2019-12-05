Европейские и американские спецслужбы разоблачили базу российских шпионов во французских Альпах, которую они использовали для операций в Европе. Об этом сообщает Le Monde.

"Охота, начатая весной 2018 года британскими, французскими и швейцарскими спецслужбами и их партнерами, особенно в Соединенных Штатах, позволила составить список из пятнадцати российских офицеров военной разведки (ГРУ). Эти члены одного и того же подразделения, специализирующегося на убийствах, распространялись в Европе с 2014 года до конца 2018 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 15 офицеров ГРУ переехали и проживали во Франции в этот период. Эти шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах, но не во Франции. Отмечается также, что западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие доказательства.

Кроме того, один их этих шпионов вероятно был причастен к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Раньше сообщалось о том, что в Болгарии первого секретаря посольства России обвинили в шпионаже.