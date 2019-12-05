Вони збирають колосальні суми заради чужих життів і нічого не просять натомість. Сьогодні в Україні відзначають День волонтера. Наша кореспондентка Христина Гашенко побувала в одній з лікарень Львівщини і готова розповісти про нелегку працю людей доброї волі.

Місто Новояворівськ. Це невелике приміщення орендують волонтери. Вони готують пакунки зі смаколиками. Їх продадуть і увесь виторг перекажуть на лікування півторарічного хлопчика.

"Дай мені пусті я буду складати. - Тут вже можна запакувати. - Ці запаковуйте і скотчем заклеюйте".

Їх - 26. Ці жінки - вчителі, підприємиці, керівники компаній, медики. Усі вони безплатно два роки поспіль працюють у благодійному фонді.

"Дуже багато людей які зверталися по допомогу, є онкохворі люди, є важко хворі діти і не було таких засобів щоб на державному рівні могла виділятися ті кошти", - говорить Леся Кабан, волонтерка.

За цей час волонтерки зібрали понад 20 мільйонів гривень на лікування. Допомогли врятували життя майже пів сотні дітей. Щоб назбирати чималі суми, жінки влаштовують акції, ярмарки, концерти й навіть розігрують туристичні путівки. На аукціонах продають подаровані підприємцями дорогі книги чи ікони. І навіть збирають макулатуру.

"Ми підключили всі школи дуже гарно всі діти включились нам почали цю макулатуру зносити, школи телефонувати що приїжджайте ще до нас заберіть і ми настільки гарно зібрали суму в порядку тоді було 3 буса", - говорить Лілія Стусик, волонтерка.

8-річний Олег Рахманов потребував складної операції. У хлопчика доброякісна пухлина мозку. Для лікування за кордоном потрібно було 50 тисяч євро. Таких грошей родина хлопчика не мала. Тож зібрати всю суму допомогли небайдужі.

"Практично цілим світом , тобто збирали рідні, знайомі , близькі збирали по церквах. Важко тим що короткий термін, важко тим було що ти розумієш що дитині що раз гірше і що буде далі і важко тим що наша держава не допомагає в цьому", - говорить Олена Рахманова, жителька Львова.

Олега успішно прооперували. Тепер хлопець навчається в школі та ходить на плавання.

Кількість важкохворих дітей і дорослих зростає. Усі вони потребують дорогого і тривалого лікування. Частині із них без благодійників та волонтерів не обійтися.

Медики розповідають: найбільше пацієнтів із патологіями грудної клітки, черевної порожнини та захворюваннями, лікування яких потребує трансплантації органів.

"Сучасні методики розраховані на дуже дороговартісні ліки, таких ліків немає часом в переліку національному. В переліку ліків які закупляють лікарні і тому в після операційному періоді сім'ї стикаються з тим, що ті ліки потрібно просто купляти надія лише на волонтерів", - говорить Галина Курило, завідувач відділення вроджених вад та хірургії новонароджених Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Волонтери наголошують: благодійність - це не робота, а покликання. Тому готові будь-якої миті полишити буденні справи і рятувати життя.