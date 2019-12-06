Пожар в Одессе: под завалами найдено тело пятой жертвы [ Редактировать ]
Пожар в Одессе / Фото: "Цензор"
Во время проведения поисковых работ в сгоревшем здании экономического колледжа в Одессе обнаружили тело пятой жертвы пожара. Об этом сообщает "Думская".
Известно, что было обнаружено тело женщины.
Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.
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