С возрастом мы часто сталкиваемся с ноющей болью в суставах. Почему же она возникает и как найти подход к решению проблемы - расскажут Podrobnosti.ua.

Итак, причин болезней суставов бывает всего три.

Травма

К ним относятся как травмы, вызванные серьезным механическим воздействием, ушибы, вывихи, растяжения, так и микротравмы, причиной которых является постоянное незначительное воздействие внешних факторов. Например, к микротравмам может привести неудобное положение руки за рабочим столом. Суставы воспаляются, может возникнуть бурсит, и лечение производится противовоспалительными препаратами и устранением последствий и причин травматического воздействия.

Ревматизм

Ревматические процессы возникают от того, что иммунитет человека включает процесс, разрушающий собственные ткани. Больше всего страдают от этого соединительные ткани, которых больше всего находится в суставах. В таком случае вам лучше обратиться к специалисту-иммунологу.

Инфекция

Артрит, еще одно воспаление суставов, может возникнуть, как в следствии травмы, так и в результате занесённой внутренней инфекции какого-либо хронического заболевания. Следовательно, при такой причине болей необходимо будет лечить инфекцию. А это уже совершенно иные препараты.

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