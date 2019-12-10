Во вторник, 10 декабря, умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков на 84 году жизни. По данным СМИ, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

Напомним, Юрий Лужков занимал должность столичного градоначальника с 19​92 по 2010 год.

Родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне РГУ нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности «инженер-механик». В 1987 году он был назначен первым зампредседателя Мосгорисполкома, а через три года выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы, позднее он занял должность премьера городского правительства столицы.

6 июня 1992 года был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы, после чего избирался градоначальником в 1996, 1999 и 2003 годах. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

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