Непогода заблокировала дороги: пришло аномальное похолодание [ Редактировать ]
Непогода / Фото: svidok.info
В США из-за плохой видимости на дороге и гололеде произошло массовое ДТП. Об этом сообщает The Weather Channel.
Один человек получил тяжелые травмы. В штате Айова столкнулись более 50 автомобилей
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Авария произошла из-за снегопада и гололеда. Пока известно об одном тяжелораненом. На месте работают спасатели.
Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о бушующем циклоне.
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