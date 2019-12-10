В США из-за плохой видимости на дороге и гололеде произошло массовое ДТП. Об этом сообщает The Weather Channel.

Один человек получил тяжелые травмы. В штате Айова столкнулись более 50 автомобилей

Авария произошла из-за снегопада и гололеда. Пока известно об одном тяжелораненом. На месте работают спасатели.