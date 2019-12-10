Ударний безпілотник "Акінжи", над яким спільно працюють Туреччина і Україна, здійснив свій перший тестовий політ.

Дрон виконав повністю автоматичні рулювання злітно-посадковою смугою, а також зліт і посадку. В повітрі апарат пробув загалом 16 хвилин. Відбулися випробування на аеродромі в Чорлу на північному заході Туреччини. Розробка безпілотника триває вже кілька років. У серпні до конструювання приєдналася й Україна. На апарат встановили українські двигуни, які забезпечать висоту польту до 12 кілометрів.