Ударний безпілотник Туреччини та України здійснив тестовий політ [ Редактировать ]
Ударний безпілотник "Акінжи", над яким спільно працюють Туреччина і Україна, здійснив свій перший тестовий політ.
Дрон виконав повністю автоматичні рулювання злітно-посадковою смугою, а також зліт і посадку. В повітрі апарат пробув загалом 16 хвилин. Відбулися випробування на аеродромі в Чорлу на північному заході Туреччини. Розробка безпілотника триває вже кілька років. У серпні до конструювання приєдналася й Україна. На апарат встановили українські двигуни, які забезпечать висоту польту до 12 кілометрів.
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