Святкову ялинку у Чернівцях вирубили у самому місті [ Редактировать ]
Ялинка розбрату з'явилася у Чернівцях. Там головну новорічну красуню місцева влада знайшла не в лісових господарствах, а на подвір'ї у місцевого жителя. Мовляв він сам попросив спиляти дерево. Натомість частина містян обурилася, бо ж у цієї ялинки є ціла історія. Всі за та проти - слухали наші журналісти.
Вулиця Аксенина. Центральна частина Чернівців. Колись тут жили вельможі, на подвір'ях часто висаджували дерева. Саме тут знайшли новорічну ялинку.
"Зекономили на транспорті, що не їдемо в ліс. Щороку це 100-200 км. Це задіюється велика кількість техніки, відстань, пальне, заробітна плата людям. А тут ми на території міста, далеко не їдемо", - говорить Олександр Брязкало, керівник Чернівецького тресту зеленого господарства.
На місці працюють фахівці. Дерево спилюють.
Відео процесу транслюють у "Фейсбуку". Містяни одразу ж обурюються: мовляв, у Чернівцях і так мало дерев. Та ще й у центральній частині. До того ж більшість із них мають свою історію.
"Колишні власники, за звичай, коли в сім'ї народжувалася дитина, вони садили ялинку в пам'ять - чи про сина, чи про доньку. Завжди було дуже шанобливе ставлення до цих дерев", - говорить Юрій Чорней, журналіст.
27-метрове дерево перевозять на Соборну площу Чернівців. Саме тут, зазвичай, і встановлюють новорічну красуню. Міський голова пояснює: зрізати ялину попросив сам господар. Мовляв, вона йому заважала. А коріння почало руйнувати фундамент будинку.
"Будь-яке дерево, яке спилюється, воно, відповідно, обстежується комісією. В цій ситуації так само фахівці оглянули. Вважали за доцільне це дерево знести", - говорить Олексій Каспрук, мер Чернівців.
Думки ж містян розділилися: когось такий вчинок обурює. Інші не бачать в ньому нічого поганого.
"Не треба було це робити. Дивлюся, в Італію, в Англію привозять такі красуні. Мені не подобається".
"Хазяїн сам віддав - він має намір посадити щось інакше. Та й на здоров'я! Місту буде краса. Я так само вважаю. Якщо вже зрубали - хай стоїть. Які ще варіанти?".
Аби в майбутньому не виникало конфліктів, містяни радять чиновникам закупити штучну ялинку. Або ж на цій площі - висадити справжню.
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