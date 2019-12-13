В четверг, 12 декабря, депутаты Киевского городского совета утвердили проект землеустройства по изменению границ города Киева, сообщает пресс-служба Киевсовета.

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В соответствии с решением депутатов, территория Киева может увеличиться на 2771 га за счет земель области. В то же время, город должен передать из земель Киевского городского совета в состав земель Киевской области 55,4 га.

С учетом этих данных разработали проект изменения границ города Киева, которым планируется увеличить территорию города с 82 635 га до 85 351 га.

Ранее сообщалось, что в Киеве появится сквер имени Павла Шеремета.