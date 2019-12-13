В Киеве появится сквер имени Павла Шеремета [ Редактировать ]
В Киеве появится сквер имени убитого журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Депутаты Киевского городского совета большинством голосов поддержали решение о создании сквера имени журналиста Павла Шеремета. Этот вопрос депутаты рассмотрели первым во время вечернего заседания Киевсовета", - говорится в сообщении.
Статус сквера предоставили земельному участку площадью 0,2468 га на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в Шевченковском районе города. На этой территории уже есть зеленые насаждения.
Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
по теме
В центре Киева вспыхнула пиццерия
В четверг, 12 декабря, в Киеве на улице Бассейная, 1/2 произошел пожар
В Киеве мотоциклист сбил пенсионера
В среду, 11 декабря, в Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого случилось ДТП
"Люблю тебя, мама": в Киеве трагически погиб парень
В понедельник, 9 декабря, в Киеве по адресу бульвар Ярослава Гашека, 8а случилось происшествие
В Киеве с моста "слетел" автомобиль, есть погибшие
Отмечается, что инцидент произошел возле станции метро "Левобережная"
Изрезала себя и угрожала медикам: на остановке нашли окровавленную девушку
В пятницу, 6 декабря, в Киеве недалеко от станции метро "Оболонь" случилось происшествие