В Киеве появится сквер имени убитого журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Депутаты Киевского городского совета большинством голосов поддержали решение о создании сквера имени журналиста Павла Шеремета. Этот вопрос депутаты рассмотрели первым во время вечернего заседания Киевсовета", - говорится в сообщении.



Статус сквера предоставили земельному участку площадью 0,2468 га на пересечении улиц Рейтарской и Стрелецкой в Шевченковском районе города. На этой территории уже есть зеленые насаждения.

Напомним, Павел Шеремета был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.