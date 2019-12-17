Митинг под Радой: в США отреагировали на события [ Редактировать ]
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отреагировало на столкновения под Верховной Радой. Соответствующая информация опубликована пресс-службой посольства в Twitter.
Там отметили, что США выступает против насилия.
"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", - сказано в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве проходят массовые митинги и столкновения. А также смотрите, чем закончился митинг под Радой.
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