Под Верховную Раду снова стянули силовиков [ Редактировать ]
В среду, 18 декабря, возле Верховной Рады продолжается митинг против продажи земли. В связи с акциями протеста правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Центр Киева второй день подряд находится под усиленной безопасностью полицейских, военнослужащих Нацгвардии, спасателей, кинологов и взрывотехников.
Отмечается, что правоохранители несут службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных акций протеста, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, а также обеспечить мирное проведение мероприятий.
"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой придерживаться норм действующего законодательства, проводить акции исключительно в мирный способ, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении полиции.
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