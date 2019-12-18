В среду, 18 декабря, возле Верховной Рады продолжается митинг против продажи земли. В связи с акциями протеста правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Центр Киева второй день подряд находится под усиленной безопасностью полицейских, военнослужащих Нацгвардии, спасателей, кинологов и взрывотехников.

Отмечается, что правоохранители несут службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных акций протеста, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, а также обеспечить мирное проведение мероприятий.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой придерживаться норм действующего законодательства, проводить акции исключительно в мирный способ, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении полиции.

Ранее в центре Киева усилили меры безопасности.