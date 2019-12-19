Судова тяганина за клаптик землі на Чернігівщині. Родина учасника АТО майже рік не може отримати обіцяні два гектари. Врешті справа дійшла до суду. Хто і навіщо гальмує процес -дізнавалися мої колеги.

"Да, ми говорили, що по всій Україні маємо право брать, де ми хочем, де ми знайшли, де ми подали. Нє, відмовили".

Ігор два роки воював у найгарячіших точках на сході країни. Повернувшись додому, ветеран вирішив скористатися своїм правом отримати землю

"В січні місяці написало: п'ять сімей на отримання 10 гектарів землі. Лустівська сім'я получила, Талалаївська сім'я получила, два ніжинця - не получили землі", - говорить Ігор Січкар, ветеран війни.

Ігор довго оббивав пороги чиновників, але марно. Довелося звертатися до суду і прокуратури. І поки фронтовик збирав документи - виявилося, що земельна ділянка вже належить іншій людині.

"Я прийшов в земельний, подав це викопіювання на розробку документів і там мені сказали, що там вже номер другої людини стоїть", - говорить Ігор Січкар, ветеран війни.

Представники районної влади кажуть - така тяганина через рішення депутатів сільради.

"Відмовили, мотивуючи тим, що не є жителем і прийняли рішення, що надавати такі земельні ділянки тільки жителям зареєстрованим і постійно проживаючим на території сільської ради", - говорить Сергій Батрак, перший заступник голови Ніжинської РДА.

Але, як виявилося: жителям цього ж села так само, не легко отримати там землю. В пріоритеті - власники агрофірм, розповідають селяни.

"Випас тут взяв і запахав якийсь фермер взяв запахав і щоб випасти там якихось тих же кіз, які в мене є - я не можу", - говорить Денис Неретін, місцевий житель.

Таки видати ветерану землю сільраду зобов'язав суд.

"Зараз ви можете сказати, що земельна ділянка таки буде надана? - Я думаю, так. Я не знаю, яка це ділянка буде, але дозвіл їм виданий", - говорить Володимир Хоменко, голова Талалаївської сільської ради.

"Вони пропонують взяти один гектар замість двох. Вони нарушили повністю рішення суду. Як мені тепер бути?" - говорить Ігор Січкар, ветеран війни.

Сподіваючись на правосуддя, Ігор готує документи на землю. І до правоохоронців теж - якщо рішення суду проігнорують.