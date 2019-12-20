Кабмин уволил заместителя министра здравоохранения Украины Младену Качурец. Об этом говорится в соответствующем указе Кабмина.

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Качурец ушла с занимаемой должности по собственному желанию.

"С первых дней после моего назначения стало понятно, что о командной работе и формировании общей политической позиции речь не идет… За три месяца я убедилась, что политические решения откладываются, а публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри Минздрава, или обсуждалась без участия специалистов, которые непосредственно над ними работают", - пояснила Младена Качурец себя в Facebook.

Ранее сообщалось, что Рада проголосовала за увольнение главы ГБР.