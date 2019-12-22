Поймали на горячем: мужчина пытался изнасиловать внучку [ Редактировать ]
Фото: obozrevatel.com
В Кривом Роге поймали пенсионера, который совращал свою пятилетнюю внучку. О этом сообщает криворожский телеканал "Первый городской".
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Событие произошло в микрорайоне "4-й Заречный". Мужчина вечером выпил и хотел напасть на ребенка. Это вовремя заметил отец девочки и выгнал мужчину из дома. Полиция задержала подозреваемого и доставила в отделение.
Раньше сообщалось о том, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
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