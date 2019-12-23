Для многих знаков зодиака 23 декабря станет не самым простым днем. Некоторым придется справляться с "острыми углами" этого дня. Однако есть знаки, которым будет сопутствовать удача. Об этом пишет 1001goroskop.

Овен

Овен будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что - Овен готов в любой ситуации идти на принцип. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его заостренную принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку "Выключить".

Телец

Телец будет настоящим максималистом! Ему захочется определенности во всем. Он будет легче обычного принимать решения, однако они будут слишком категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров, Тельцу следует мягче относиться к людям. И главное - не делить все вокруг на "черное" и "белое", помня о том, что существуют и другие цвета.

Близнецы

Близнецам необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что они считают нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут их провоцировать! Так что лучше для них сегодня держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.

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Рак

Рака, возможно, понадобятся примирители - настолько резким и категоричным он сегодня способен стать. Звезды гороскопа предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Рак может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.

Лев

Лев способен примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! Лев будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готов ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у него накопились проблемы. Сегодня Лев может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.

Дева

Дева рискует стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать - подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?

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Весы

Сегодня ситуация потребует от Весов решать свои финансовые вопросы. Поиски новой работы, дополнительный источник дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. - на любой подобный подвиг у Весов хватит решимости и возможности довести все до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Весам сокрушить любую преграду, стоящую на их пути.

Скорпион

Скорпион не будет подвержен соглашаться с чужим мнением, зато способен кого угодно заставить согласиться со своим! Сегодня на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее "Я". Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Скорпиона лбами с другими людьми. Скорпион же будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.

Стрелец

Стрелец будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. Звезды гороскопа советуют Стрельцу расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию сегодня ему не под силу, значит, с ней нужно смириться и постараться к ней приспособиться.

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Козерог

Сегодня, чтобы день прошел без эксцессов, Козерогу просто необходимо проявлять гибкость! Его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков всюду, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Козерогу следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора - оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!

Водолей

Водолей способен превзойти самого себя во всем, что касается планирования! Кроме этого, звезды гороскопа советуют ему сегодня подумать о безопасности в любой сфере - дома, в машине, на рабочем месте. Профилактические меры, вы примите сегодня, впоследствии могут сильно облегчить вам жизнь.

Рыбы

Рыбы могут испытывать желание взять кого-то под свою защиту. Возможно, они станут свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у них поддержки, или же Рыбы просто займут чью-то сторону в конфликте. Однако Рыбам следует помнить, что главная роль защитника - постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая ветвей в костер конфликта.

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