Пассажиры на ходу остановили трамвай [ Редактировать ]
В Германии мужчины остановили трамвай, из-за того что их водитель потерял сознание. Об этом сообщает bbc.
Мэр города назвал мужчин героями, поскольку они спасли жизни всех пассажиров. Водитель трамвая потерял сознание в час ночи и трамвай стал неуправляемым. Он набирал скорость, проезжая одну остановку за другой.
"Мы боялись за свою жизнь и ничего не могли сделать", - рассказывает один из пассажиров Манфред Даас.
Мужчины выбили стекло в кабину и собственноручно остановили трамвай.
"Они правильно сделали в опасной ситуации и, скорее всего, спасли людей", - сказал в интервью газете General Anzeiger мэр Бонна Ашок Шридхаран.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве трамвай "слетел" с рельсов.
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