В Германии мужчины остановили трамвай, из-за того что их водитель потерял сознание. Об этом сообщает bbc.

Мэр города назвал мужчин героями, поскольку они спасли жизни всех пассажиров. Водитель трамвая потерял сознание в час ночи и трамвай стал неуправляемым. Он набирал скорость, проезжая одну остановку за другой.

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"Мы боялись за свою жизнь и ничего не могли сделать", - рассказывает один из пассажиров Манфред Даас.

Мужчины выбили стекло в кабину и собственноручно остановили трамвай.

"Они правильно сделали в опасной ситуации и, скорее всего, спасли людей", - сказал в интервью газете General Anzeiger мэр Бонна Ашок Шридхаран.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве трамвай "слетел" с рельсов.