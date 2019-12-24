Півроку тому російське Міноборони підписало контракт на поставку 76 винищувачів п'ятого покоління Су-57

У Хабаровському краї Росії під час випробувань розбився найновіший винищувач Су-57. Пілот встиг катапультуватися. Серед причин аварії - несправність та помилка пілотування.

Нагадаю, півроку тому російське Міноборони підписало контракт на поставку 76 винищувачів п'ятого покоління Су-57. Пізніше, на серпневому авіасалоні "Макс-2019" в Жуковському найновішим літаком хвалився Володимир Путін перед президентом Туреччини Ердоганом.

За задумом, цей Су-57 мав довести спроможність росіян виробляти новітню зброю.