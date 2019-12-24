У Росії розбився новітній винищувач [ Редактировать ]
У Хабаровському краї Росії під час випробувань розбився найновіший винищувач Су-57. Пілот встиг катапультуватися. Серед причин аварії - несправність та помилка пілотування.
Нагадаю, півроку тому російське Міноборони підписало контракт на поставку 76 винищувачів п'ятого покоління Су-57. Пізніше, на серпневому авіасалоні "Макс-2019" в Жуковському найновішим літаком хвалився Володимир Путін перед президентом Туреччини Ердоганом.
За задумом, цей Су-57 мав довести спроможність росіян виробляти новітню зброю.
по теме
В России разбился истребитель
В России, в Хабаровском крае, современный истребитель Т-50 потерпел крушение
Війна у Сирії: Росію звинуватили в обстрілах провінції Ідліб
У ніч на понеділок там загинуло дев'ятеро цивільних, повідомляє неурядова волонтерська організація "Білі шоломи"
Стрілянину у центрі Москви кваліфікували як теракт
Нападник вибіг з будівлі, забарикадувався в одному із сусідніх приміщень, згодом його ліквідували правоохоронці
Стрельба в Москве: названа возможная причина
В четверг, 19 декабря, названа одна из возможных причин стрельбы у здания ФСБ России в Москве