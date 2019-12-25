Кабмін провів екстрене засідання через газові переговори з Російською Федерацією. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Засідали у вівторок ввечері у закритому форматі.

І хоча рішень по суті не приймали, Кабмін уповноважив "Нафтогаз" готувати документи для транзиту російського газу. Також уряд ухвалив кадрові рішення, щодо губернаторів.

Відправили у відставку глав Львівської області та Закарпаття і розглянули кандидатури на посаду очільника Сумської області.