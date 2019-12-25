Кабмін провів екстрене "газове" засідання [ Редактировать ]
Кабмін провів екстрене засідання через газові переговори з Російською Федерацією. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Засідали у вівторок ввечері у закритому форматі.
І хоча рішень по суті не приймали, Кабмін уповноважив "Нафтогаз" готувати документи для транзиту російського газу. Також уряд ухвалив кадрові рішення, щодо губернаторів.
Відправили у відставку глав Львівської області та Закарпаття і розглянули кандидатури на посаду очільника Сумської області.
по теме
В уряді оприлюднили умови газового контракту між Україною та Росією
Транзит буде - "Газпром" заплатить "Нафтогазу" близько 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу
Українські громади залишилися без фінансування соціально-економічних проектів
Неприємний подарунок до новорічних свят. Українські громади залишилися без фінансування соціально-економічних проектів. Відповідне рішення ухвалив Кабмін, хоча раніше саме уряд і виділив гроші
Министр экономики жестоко раскритиковал НБУ
Милованов заявил, что курс национальной валюты гривны слишком высокий
Сергій Каплін закликав віддати українцям газ із резервних сховищ
Віддати зарезервований у сховищах газ українцям, а гроші, які Україна отримає від виконання Росією рішення арбітражного суду вкласти у розвиток власного видобутку
Заключение газовых контрактов: в России опровергли информацию
В понедельник, 23 декабря, вице-премьер России Дмитрий Козак сделал заявление
Знизити комунальні тарифи: профспілки вимагають спростити процедуру надання субсидій - Сергій Каплін
Тарифи на газ для населення завищені, а кількість українців, які мають право на субсидію, за останній час скоротилася майже вдвічі, - так заявляє голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін