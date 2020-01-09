Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, самолет могли сбить случайно. Он также добавил, что в расследовании должны участвовать международные партнеры.

Читайте также Авиакатастрофа в Иране: Рухани пообещал Зеленскому помощь в расследовании

"Мы располагает разведанными из различных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. По имеющейся информации, самолет был сбит иранской ракетой типа "земля-воздух". Это могло быть непреднамеренно", - сказал Трюдо.