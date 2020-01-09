Украинский самолет сбила иранская ракета - Джастин Трюдо [ Редактировать ]
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у него есть разведывательные данные из нескольких источников о том, что Иран сбил украинский самолет под Тегераном. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
По его словам, самолет могли сбить случайно. Он также добавил, что в расследовании должны участвовать международные партнеры.
"Мы располагает разведанными из различных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. По имеющейся информации, самолет был сбит иранской ракетой типа "земля-воздух". Это могло быть непреднамеренно", - сказал Трюдо.
Ранее о причастности Ирана к авиакатастрофе сообщали американские СМИ с ссылкой на источники в Пентагоне. В СНБО Украины также заявили, что расследование рассматривают сразу несколько версий трагедии.
Авария украинского "Боинга-737" произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета были 11 граждан Украины.
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