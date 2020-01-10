Представителей Канады и Франции направили в Иран для участия в расследовании авиакатастрофы. Об этом сообщает Reuters.

"Делегация из 10 представителей Канады отправилась в Иран для расследования обстоятельств гибели граждан этой страны в результате катастрофы украинского самолета", - сообщает официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави иранскому внешнеполитическому ведомству.

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Французское агентство по расследованию авиакатастроф BEA также отправляет представителя.

"Мы были уведомлены об этом событии Ираном, и мы назначили аккредитованного представителя для расследования. На данный момент никакой дополнительной помощи не запрашивалось", - сообщили в агентстве.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.