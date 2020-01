Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что захотел умереть, когда узнал о крушении украинского самолета в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает агентство Tasnim News Agency.

Иранский генерал заявил, что берет на себя полную ответственность за катастрофу украинского самолета.

Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Aerospace Force Brigadier General Amir Ali Hajizadeh: I personally accept full responsibility for unintentional downing of Ukrainian plane#Iran#UkrainianPlaneCrash #UkrainianPlane pic.twitter.com/7RaVb2ZIHg