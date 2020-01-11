Он сделал неверный выбор: в Иране рассказали о виновном в авиакатастрофе [ Редактировать ]
Ракету по рухнувшему в Иране самолету выпустил оператор противовоздушной обороны Ирана. Об этом сообщил командующий Военно-космическими силами КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде
Оператор противовоздушной обороны Ирана самостоятельно решил выпустить крылатую ракету по самолету "Международных авиалиний Украины", который он принял за вражеский объект, не сумев связаться с командованием.
У него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он сделал неверный выбор и запустил ракету, - рассказал командующий Военно-космическими силами КСИР генерал Амир-Али Хаджизаде.
Хаджизаде добавил, что военные Ирана просили прекратить авиасообщение на время ракетного удара по военным базам США в Ираке, но это требование не выполнили.
Раньше сообщалось о том, что Иран признал, что сбил украинский самолет.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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