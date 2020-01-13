Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что Кабмин отменит 43 из 110 обязательных форм, которые предприятия предоставляют Госстату. Об этом он рассказал в Telegram.

Отменить предоставление форм решили после аудита, который проводили последние несколько месяцев. У предприятий не будут собирать ту информацию, которая и так есть у государства, а также ту, которая не используется для принятия управленческих решений.

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"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", - написал Дубилет.

Среди форм, которые больше не будут обязательными, Дубилет привел такие:

Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);

Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);

Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);

Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);

Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);

Отчет по труду (1-ПВ);

Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);

Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);

Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);

Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);

Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);

Отчет о деятельности учреждений высшего образования.

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