В Кабмине отменят 40% форм Госстата [ Редактировать ]
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что Кабмин отменит 43 из 110 обязательных форм, которые предприятия предоставляют Госстату. Об этом он рассказал в Telegram.
Отменить предоставление форм решили после аудита, который проводили последние несколько месяцев. У предприятий не будут собирать ту информацию, которая и так есть у государства, а также ту, которая не используется для принятия управленческих решений.
"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", - написал Дубилет.
Среди форм, которые больше не будут обязательными, Дубилет привел такие:
- Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);
- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);
- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);
- Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
- Отчет по труду (1-ПВ);
- Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);
- Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);
- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);
- Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);
- Отчет о деятельности учреждений высшего образования.
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