Авиакатастрофа в Иране: названо место встречи министров [ Редактировать ]
В понедельник, 13 января, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на этой неделе в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в сбитом в Иране самолете МАУ, передает "Европравда".
"Через два дня я увижусь с ними в Лондоне, у нас состоится встреча пяти министров иностранных дел стран, где мы договоримся, как наши страны будут действовать отдельно, и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям", - сказал он.
Министр не уточнил, министры каких страны будут участвовать во встрече, но, вероятно, кроме Украины речь идет о Великобритании, Швеции, Канаде и Германии. В авиакатастрофе также погибли граждане Ирана и Афганистана.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
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