На Буковині вилучили півсотні кілограм бурштину [ Редактировать ]
Понад півсотні кілограмів бурштину намагався вивезти до ЄС буковинець. Його зупинили прикордонники на українсько-румунському кордоні.
31-річний чоловік облаштував схованку між пасажирським салоном і багажником мікроавтобуса. Камінь-сирець розфасував у п'ять мішків завважки від семи до тринадцяти кілограмів.
Увесь бурштин вилучили, його вартість ще встановлюють.
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