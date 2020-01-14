Першу збірку творів Шекспіра продадуть з аукціону

Першу збірку творів Вільяма Шекспіра продадуть на аукціоні. Цю книгу видали у 1623 році, через сім років після смерті письменника. Її ще називають "Першим фоліо". До збірки увійшли 36 п'єс