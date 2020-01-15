На зимних Юношеских Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в Лозанне, украинские спортсмены завоевали первые три медали. Об этом сообщает НОК Украины.

Хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали награды в рамках дебютного турнира в формате "3 на 3".

В данных соревнованиях команды были укомплектованы спортсменами из разных стран. Трошкин в составе команды "Green" стал обладателем золотой медали, а Пасько вместе с командой "Red" выиграл серебро.

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В финале команда Трошкина выиграла со счетом 10:4. фото: НОК Украины Еще одну медаль Украине принесли фигуристы София Нестерова и Артем Даренский.

Спортивная пара выиграла бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных команд в команде "Team Vision".

Раньше сообщалось о том, что украинская теннисистка пробилась в полуфинал турнира в Австралии. А также известный боксер завершает спортивную карьеру. Мы писали о том, что Месси установил исторический рекорд. А Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба.