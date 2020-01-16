Xiaomi выпустила женскую клавиатуру в виде помады [ Редактировать ]
Компания Xiaomi анонсировала на своей краудфандинговой площадке Youpin механическую клавиатуру LoFree Dot Lipstick с необычным, женским дизайном. Отмечается, что дизайнеров вдохновила косметика, а именно губная помада.
Так, каждая клавиша раскрашена в отдельный цвет, образуя целую палитру помад. А если посмотреть сверху, клавиатура напоминает палетку для макияжа.
Фото: gizmochina.com
LoFree Dot Lipstick подключается к устройству по Bluetooth либо с помощью micro-USB кабеля. Совместима она со всеми актуальными операционными системами: Windows, macOS, iOS и Android.
В беспроводном режиме клавиатура питается от аккумулятора емкостью 4000 мАч.
Габариты новинки 306×114,5×30,6 мм, вес - 810 г.
На счет цены, за своеобразную клавиатуру создатели просят $95.
Ранее сообщалось, что Xiaomi изобрела смартфон с тремя экранами, а также в Instagram появилась новая функция.
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