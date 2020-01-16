В Британии руководитель компании KCJ Training & Employment Solutions Дон Брайден предоставил некурящим сотрудникам 4 дополнительных выходных. Об этом сообщает ВВС.

Он сравнял время отдыха курящих и некурящих. Брайден заметил, что когда курильщики идут курить, остальные сотрудники продолжают дальше работать.

С помощью этих выходных, он решил помочь отказаться от курения части сотрудников. За это они получат определенные бонусы: если кто-то не курить 3 месяца - 1 выходной, полгода - 2 выходных.

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"Новое правило одобрили как курильщики, так и те, кто не курят. Я никого не дискриминирует. Только хочу сказать, что если ты делаешь перерыв на сигарету - хорошо, делай. Никто не против, но если ты каждый рабочий день делаешь три перерыва по 10 минут - то за год ты "выкуриваешь" 16 рабочих дней ", - заявил Брайден