В четверг, 16 января, Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились в Ирану.

Так, страны требуют от Ирана выплаты компенсаций семьям, родственники которых погибли в авиакатастрофе под Тегераном. Такое решение представители пяти стран приняли во время встречи в Лондоне.

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В заявлении страны призвали Иран провести "тщательное, независимое и прозрачное международное расследование", открытое для стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

Напомним, руководитель международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж заявила, что наихудшим вариантом расшифровки черных ящиков сбитого у Тегерана украинского самолета является то, если это будут делать в Иране. Отметим, что Иране не отдает Украине черные ящики. Кроме того, канадские эксперты также не получили доступ к черным ящикам.