Авиакатастрофа в Иране: 5 стран выступили с срочным требованием [ Редактировать ]
В четверг, 16 января, Канада, Украина, Швеция, Афганистан и Великобритания с совместным заявлением обратились в Ирану.
Так, страны требуют от Ирана выплаты компенсаций семьям, родственники которых погибли в авиакатастрофе под Тегераном. Такое решение представители пяти стран приняли во время встречи в Лондоне.
В заявлении страны призвали Иран провести "тщательное, независимое и прозрачное международное расследование", открытое для стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.
Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.
Напомним, руководитель международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж заявила, что наихудшим вариантом расшифровки черных ящиков сбитого у Тегерана украинского самолета является то, если это будут делать в Иране. Отметим, что Иране не отдает Украине черные ящики. Кроме того, канадские эксперты также не получили доступ к черным ящикам.
по теме
Катастрофа в Иране: Рябошапка встретился с послами G7
В среду, 15 января, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка встретился с послами стран "Большой семерки"
Авиакатастрофа в Иране: арестованы причастные к крушению самолета
Во вторник, 14 января, в Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета
Авиакатастрофа в Иране: Пристайко заявил о дате передачи черных ящиков
В понедельник, 13 января, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал заявление
У Лондоні вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи в Ірані
У Лондоні міністр закордонних справ Вадим Пристайко обговорює катастрофу українського літака - він зустрічається із колегами із Великої Британії, Канади, Швеції та Афганістану
Авиакатастрофа в Иране: Украине не дают черные ящики
В среду, 15 января, на заседании комитета Верховной Рады по нацбезопасности руководитель международно-правового департамента Офиса генпрокурора Полина Чиж сделала заявление