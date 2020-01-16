Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету министров важную задачу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Задача главы государства правительству - продолжить работу по усилению контроля над пожарной безопасностью, улучшению материально-технического состояния спасательных подразделений и служб.

Правительство, а особенно премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен ежеквартально информировать президента о результатах этой работы.

Письмо было отправлено премьер-министру в ответ на сообщение правительства, согласно которому на 8 января 2020 года были проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10 374 объектах из 37 006 объектов, подлежащих проверкам (т. е. проинспектировано 28%), - говорится на сайте президента.

Согласно информации Офиса президента, по результатам проверок выявлено, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправны либо не обслуживаются автоматическими системами противопожарной защиты.

Напомним, 24 декабря 2019 года президент после пожара в Одесском колледже подписал указ "О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине".

Документ направлен на предотвращение возникновения пожаров, которые угрожают жизни и здоровью людей, могут негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечение оперативного реагирования на такие пожары.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский почтил память киборгов. А также Зеленский обсудил трагедию в Иране с канцлером Германии Ангелой Меркель.