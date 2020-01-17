В офисе генерального прокурора повторно подали запрос в компетентные органы Ирана, чтобы они предоставили Украине черные ящики самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"В пятницу, 17 января 2020, Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса", - сообщили в пресс-службе.

Раньше сообщалось о том, что 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы. Позже Канада выдвинула данные своей разведки, где сообщила о том, что украинский самолет сбила иранская ракета.

Спустя несколько дней Иран признал свою вину, но отказался отдавать Украине черные ящики для расшифровки. А на следующий день заявил, что все таки ящики будут доставлены в Украину для проведения расследования.

Президент Ирана и президент Украины созвонились и договорились о передачи тел погибших до 19 января.