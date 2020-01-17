Рынок земли: Виктор Медведчук объяснил необходимость проведения референдума [ Редактировать ]
В пятницу, 17 января, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук, сделал заявление о рынке земли в Украине.
Если наши поправки не будут приняты, а мы же их вносили не для того, чтобы они были по количеству, а вносили, чтобы они были по существу и по содержанию. Если эти поправки не будут приняты, значит, этот закон останется в том виде, в котором это не позволяет сделать. Кстати, среди наших поправок, есть в том и числе и проведение референдума, если вы хотите это услышать. Потому что продажа земли без референдума невозможна.
"Более того, что происходит сегодня, когда меморандум на продажу земли сельскохозяйственного назначения не действует с 1 января, означает одно. И это было в истории Украины, в январе 2007 года, в ноябре 2009 года, в январе 2010 года, когда не действовал мораторий, и когда сделки с землей стали предметом купли-продажи. И потом эти сделки были удостоверены и признаны в судах", - добавил Медведчук.
Поэтому, январь месяц, фактически до февраля, у нас тоже не действует мораторий. И эти сделки с землей по купле-продаже могут иметь место. Поэтому, наша позиция однозначна. Продажа земли может иметь место только после референдума. И это позиция, которую мы будем отстаивать.
Напомним, председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что согласно предложенному ко второму чтению законопроекту о рынке земли, цена продажи земельных участков не может быть меньше их денежной оценки.
Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.
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