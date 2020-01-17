В пятницу, 17 января, появилась информация о том, что погибших в авиакатастрофе под Тегераном пассажиров и членов экипажа возвращают в Украину. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

Репатриация тел состоится в воскресенье, 19 января.

Также пройдет церемония памяти погибших. Доступ будет открыт для всех. Сбор у входа состоится возле "Терминала В" в 12:00.

Проститься с погибшими можно с 13:00 до 19:00.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.

Западные спецслужбы назвали свою версию трагедии, а позже стало известно, что украинский Boeing могли сбить по ошибке. Также было опубликовано видео страшной катастрофы.

В пятницу, 17 января, в Украину вернулись эксперты авиакомпании МАУ, которые работали на месте авиакатастрофы украинского самолета Boeing в Иране.

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