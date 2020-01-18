В субботу, 18 января, стало известно, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность его встречи с иракским лидером Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что на данный момент идут консультации по деталям переговоров двух президентов. В Белом доме на предстоящую встречу смотрят с оптимизмом.

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Переговоры в Давосе, если они состоятся, станут первой официальной встречей Трампа с представителями властей Ирака после обострении ситуации на фоне убийства иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране 2 января.

Также сообщается, что Трамп намерен также побеседовать с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Раньше сообщалось о том, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после ликвидации Касима Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

В Иране атаку назвали "ужасным злодеянием" и пообещали отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп поблагодарил всех причастных к ликвидации генерала, обвинив его в "прямой или косвенной причастности к убийству миллионов человек". А госсекретарь США предостерег Иран от ответного удара.

Власти Исламской республики отказались от ограничений по ядерной сделке и пригрозили ударами по военной группировке США на Ближнем Востоке.

Парламент Ирака приняли решение о выдворении иностранных военных с территории страны. Решение раскритиковали в Вашингтоне и даже пригрозили санкциями, но некоторые страны НАТО передислокацию сил все же одобрили.

В ночь на восьмое января военные базы США в Ираке подверглись ракетному удару. Иранское командование также пригрозило ударом по Израилю и ОАЭ. В ответ Дональд Трамп анонсировал санкции и заявил, что Ирану стоит отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма.