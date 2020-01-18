В Одесі створюють найбільшу у світі скульптуру з монет [ Редактировать ]
Незвичний рекорд встановлюють в Одесі. Там створюють найбільшу у світі скульптуру з монет. Для цього протягом кількох місяців збирали гроші номіналом п'ять копійок.
Як все буде виглядати та в чому полягає задум авторів, - розкаже Андрій Анастасов.
Ідея створення скульптури з'явилася торік у жовтні: тоді Нацбанк вилучив з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Одеський митець Кирило Максименко вирішив увічнити подію. Мовляв, перші металеві гроші Незалежної України треба якось зберегти.
"Лет десять, ну, максимум, пятнадцать - никто и не вспомнит, что были такие монеты. Вот, как многие сейчас: спроси у ребят, что такое купоны и что их можно было нарезать ножницами", - зазначив Кирило Максименко, скульптор.
Матеріалом слугували 5-копійкові монети. Спочатку їх збирали по друзях, та дуже швидко гроші почали надсилати з усіх куточків країни. Концепція проекту "встав свої п'ять копійок" припала українцям до душі.
"Куда ты "вставляешь свои пять копеек" - мол, твои пять копеек никого не интересуют. И сразу же родилась идея-концепция всего проекта о том, что даже 5 Копеек имеют огромное значение, если мы все вместе. То, что он объединяет всю Украину, то, что ваши 5 копеек - очень важны!", - наголосила Оксана Маслова, кураторка проекту.
На сьогодні назбирали майже всю необхідну кількість - 200 тисяч монет. Скульптура буде шість метрів завдовжки: подібної фігури у світі ще немає. Ось такий вигляд має ескіз. Це авторське бачення символу переродження: дракон, який кусає свій хвіст.
"Это три создания, три существа, которые кусают друг друга за хвост и они символизируют цикличность. Монетки были когда-то металлом, стали монетками - теперь они становятся металлоломом, и потом они снова станут каким-то изделием. В общем, некий круговорот метала", - зазначив Кирило Максименко, скульптор.
Сьогодні до гіпсової матриці почали приварювати перші монети. Одна за одною копійки створюють лускату поверхню. А тим часом, одесити продовжують зносити скульпторові гроші. Банківська працівниця Мар'яна сама копійки назбирала, та ще й колег загітувала.
"Всем очень понравилась эта идея, название: свои пять копеек, действительно такое "по-одесски", скажем так: "вставь свои пять копеек" - вот мы и вставили. И я надеюсь, какой-то вклад в это внесли!", - підкреслила Мар'яна Дорофтей, учасниця акції.
Завершити створення скульптури автор планує в жовтні. Сподівається, чиновники дозволять встановити витвір у центрі Одеси.
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