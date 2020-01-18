В субботу, 18 января, в Киевской области в селе Бабинцы Бородянского района нашли тело пропавшего без вести подростка. Труп достали из местного озера. Об этом сообщает "Информатор".

Так, несколько дней назад, 16 января, начали искать Креминского Павла. Который вышел из дома поздно вечером, но так и не вернулся.

Уже вскоре Татьяна Лупова на своей странице в Facebook опубликовала ряд видеозаписей, где рассказывает о том, что парня нашли мертвым. Также нформацию о гибели подростка разместили и в полицейской группе розыска несовершеннолетних. Подробности случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что в Торонто открыли стрельбу по прохожим, а также под Днепром банда обстреляла автомобили.

Напомним, что недавно под Киевом мужчина избил мать. Преступника задержали в Белой Церкви.

Также Podrobnosti.ua писали о том, что в киевском парке жестоко убили мужчину, под Харьковом мужчина убил друга табуретом, а также в Одесской области мужчина убил сына.