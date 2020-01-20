Под Запорожьем прогремел взрыв, скончались двое человек [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 января, в Запорожском районе в селе Лежине случилось происшествие. Известно, что в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Полицейские обнаружили труп хозяина квартиры и другого местного жителя с осколочными ранениями тела. Правоохранители провели осмотр и изъяли металлические осколки корпуса гранаты "Ф-1", рычаг подрывника и другие вещественные доказательства.
Было установлено, что во время употребления спиртных напитков и в результате неосторожного обращения с боеприпасом произошел взрыв. В результате которого оба мужчины скончались на месте происшествия.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай". Продолжается досудебное исследование.
Ранее сообщалось, что в Испании прогремел мощный взрыв.
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