Десятки тисяч дітей тепер можуть опинитися без медичної допомоги та шансів на реабілітацію. Під загрозою опинилися санаторні спеціалізовані школи. Як пережити таке реформування?

Одні лежать, інші сидять - саме так відбувається навчання у Черкаській спецшколі №14. У всіх учнів закладу сколіоз тієї чи іншої форми.

"Для того, щоб розвантажити нашу спину, ми лежимо 20 хвилин на тапчанах і 20 хвилин сидимо - це допомагає нашій спині і тим ми її розвантажуємо", - розповідає Анатолій Будник, учень 9 класу Черкаської спеціалізованої санаторної школи-інтернату №14.

Окрім звичних уроків, щодня в розкладі - лікувальна фізкультура і фізпроцедури. Разом із викладачами тут працюють 38 медиків.

Школа обласного підпорядкування, тут навчаються 554 школярі з усієї Черкащини. Для них працює гуртожиток. Старша донька Анатолія Лихолая вже закінчила цей заклад, молодша Надія - у 9 класі. Сколіоз в обох дівчат - каже батько: виявили ще в 10-річному віці. Завдяки фахівцям школи прогресування хвороби вдалося зупинити.

"Це хвороба невиліковна, але якщо її призупинити вчасно - то тоді вона не буде прогресувати, то тоді вже доросла людина може вести здоровий спосіб життя", - говорить Анатолій Лихолай, батько учениці Черкаської спеціалізованої санаторної школи-інтернату №14.

Але з 1 вересня школа №14, які і всі спеціалізовані санаторні навчальні заклади України, приймати таких діток не зможе. 16 січня Верховна Рада проголосувала за їх реформування. Згідно з новим Законом про повну загальну середню освіту, до 2024 року школи-інтернати перетворять на ліцеї, а медперсонал звільнять.

"За статистичними даними, у нас по Черкаській області, кожна 5 дитина стоїть на обліку по сколіотичній хворобі. За останніми дослідженнями, 23% дітей в Україні мають сколіотичну хворобу - це найвищий показник по Європі", - наголосила Людмила Шарапа, директорка Черкаської спеціалізованої санаторної школи-інтернату №14.

Таких спеціалізованих шкіл на Черкащині - п'ять. На їх утримання третину грошей виділяли як освітню субвенцію, решту - фінансувала область.

"Щодо санаторних шкіл, я думаю, що рішення передчасне. Я вважаю, що можливо б було дозволити власникам, а власник є обласна рада, якщо вони вважають, що на відповідній території є необхідність надавати послуги дітям саме от таким, щоб вони могли робити це за свій рахунок", - говорить Валерій Данилевський, виконувач обов'язків начальника Департаменту освіти і науки Черкаської ОДА.

Сьогодні зранку батьки учнів та викладачі спеціалізованих санаторних шкіл з усієї України прийшли на акцію протесту до Офісу Президента:

"Ми хочемо відстояти права дитини. Так як у нас навчаються діти з серцево-судинними захворюваннями ми маємо відстоювати їхні права!"

До мітингарів вийшов консультант Офісу Президента і пообіцяв зареєструвати колективне звернення.