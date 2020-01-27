Борису Джонсону загрожує суд через борсуків [ Редактировать ]
Прем'єр-міністрові Великої Британії Борису Джонсону загрожує суд через борсуків. У чому звинуватили політика фермери? І до чого тут коханка Джонсона?
Про британські політичні пристрасті - далі.
Керрі Сіммондс - неофіційна перша леді Великої Британії. Адже Борис Джонсон досі - у процесі розлучення. Тож нова жінка зазвичай залишається у тіні. Втім, вплив Сіммондс на рішення прем'єра став предметом розгляду у Високому суді Лондона. Спілка фермерів попросила переглянути заборону уряду на відстріл борсуків. Підозрюють, на такий крок прем'єра умовила його кохана.
Коментар Білла Гарпера, голови комітету Національної асоціації яловичини:
"Я впевнений, що це рішення суто політичне. Партнерка Бориса Джонсона - опонентка відстрілу. Тож це так ніби прем'єр сказав: "добре, дорога, ми не дозволимо цього".
Фермери вважають дивним збігом, що рішення уряду з'явилося одразу після зустрічі Керрі Сіммондс із головою організації із захисту борсуків. Кохана прем'єра - ніколи не приховувала, що виступає проти відстрілу тварин. Вона відома своєю зоозахисною діяльністю. І неодноразово брала участь у екологічних маршах та мітингах.
"Не знаю про усіх вас, але я чула чимало сміховинних причин, якими намагалися виправдати вбивства тварин", - заявляє Керрі Сіммондс, подруга Бориса Джонсона.
Відстріл борсуків, так зване "відбракування" - дуже суперечлива тема у Британії. Фермери наполягають на його необхідності. Звинувачують цих тварин у перенесенні бичачого туберкульозу. Це одна із найбільших загроз для великої рогатої худоби.
"Це дуже велика проблема для фермерів, я борюся з нею вже 25 років на своїй фермі. А загалом, від неї страждає увесь захід країни. Ми мусимо щось робити, щоби наша худоба вижила", - наголошує Джен Роу, фермер, речник Національної спілки фермерів.
Втім, захисники тварин наполягають на більш гуманному підході. Насамперед, вакцинації борсуків. Відстріл цих тварин розпочався 7 років тому. У рамках тестової програми. І за цей час знищили понад сотню тисяч тварин. Але однозначних результатів такого кроку науковці досі не отримали.
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