"Спасти как можно больше жизней": Гончарук посетил "Охматдет" [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил Национальную детскую спецбольницу "Охматдет". Об этом глава Кабинета министров Украины сообщил в Facebook.
Своими глазами проверил процесс строительства нового комплекса больницы. Его начали строить еще 9 лет назад, а больница до сих пор не работает на полную мощность. Только представьте себе - запуск нового комплекса "Охматдет" позволит обеспечить 100 операций по трансплантации костного мозга вместо 25, как сейчас. Это не просто цифры, а в четыре раза больше детских жизней, которые мы сможем спасти, - сообщил премьер-министр.
Глава Кабмина отметил, что полноценный запуск "Охматдета" - это лишь часть правительственной программы по качественной и доступной медицины в Украине.
В декабре мы начали завершающую волну строительства "Охматдета" по инициативе президента Украины, правительства и при поддержке депутатов Верховной Рады, которые выделили на это дополнительное финансирование, - отметил Гончарук
Он добавтл, что другая, не менее важная часть - строительство новых центров экстренной медицины.
Уже в этом году мы построим 200 таких центров. Приоритет нашей команды - спасти как можно больше человеческих жизней, в том числе предоставив им доступ к качественной медицине, - подчеркнул глава Кабмина.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" относительно строительства лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", который Верховная Рада Украины приняла 6 декабря 2019 года.
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