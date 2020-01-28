Кількість загиблих від коронавірусу зросла до 106 [ Редактировать ]
До 106 зросла кількість загиблих від смертельного коронавіруса в Китаї. Загалом офіційно заражених в країні наразі 4 тисячі 100 осіб. Лише за минулу добу зафіксували іще понад тисячу випадків захворювання.
Аби обмежити поширення епідемії, в Китаї заблокували в'їзд до кількох міст та запровадили заборону на торгівлю дичиною. напередодні перший випадок захворювання коронавірусом зафіксували в Німеччині.
Хворий перебуває в лікарні міста Штарнберг поблизу Мюнхена. За словами медиків, його стан задовільний.
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