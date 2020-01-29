Самолет китайской авиакомпании Juneyao Airlines, который направлялся из города Осака в Шанхай изменил маршрут из-за вспышки коронавируса в городе. Об этом сообщает "РИА-Новости".

Известно, что на борту самолета находились 94 человека.

После вхождения в воздушное пространство Китая лайнер изменил маршрут и доставил туристов в Ухань, а экипаж добровольно согласился быть изолированным на 14 дней.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве был зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Но, как выяснилось позже, украинский вирус совсем не такой, как китайский, а значит опасаться его не стоит. Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы уберечь себя от заражения.

А один из крупнейших китайских городов Тяньцзинь принял решение о введении военного положения из-за смертоносного коронавируса.

Кроме того, в связи с вспышкой коронавируса в Китае могут отложить выпуск iPhone.

Также читайте, как в Пекине сотрудниками полиции был арестован мужчина-пранкер, который написал в социальных сетях, что умышленно заражал людей новым коронавирусом. А в Китае собака спасла своей хозяйке жизнь. Пес по имени Кими испортил паспорт женщины.