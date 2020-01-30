Шестой наследник на престол принц Гарри и его супруга - герцогиня Сассекская Меган решили отказаться от королевских титулов. Но, в королевской семье не сдаются и хотят вернуть их.

После переезда герцогов в Канаду ни Меган ни Гарри так ни разу не встретились с представителями прессы. И от комментариев они воздерживаются.

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Но, они решили больше не молчать и опубликовали сообщение на своей официальной instagram-страничке. Они рассказали о благотворительной кампании канадской телекоммуникационной компании Bell Canada.

"Мы невероятно рады поддержать кампанию Bell Canada. Каждый раз, когда вы смотрите видео в официальном аккаунте @bell_letstalk Bell жертвует 5 центов на развитие сферы ментального здоровья в Канаде", - пишут герцоги Сассекские.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон поразила шикарным нарядом. Сообщалось о том, что Кейт Миддлтон осталась без "правой руки" . А также Меган Маркл подала в суд на известный таблоид. Британский таблоид опубликовал недостоверные заявления о ней и ее отце.